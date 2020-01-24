Кількість померлих через коронавірус у Китаї зросла до 26

Кількість померлих через коронавірус у Китаї зросла до 26

Укрінформ
Через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на Національну комісію з питань охорони здоров'я Китаю.

"Новим коронавірусом, який швидко поширюється в Китаї, заразилися близько 900 людей, 26 людей померли", - йдеться у публікації.

За даними влади, 24 випадки смерті були зафіксовані в провінції Хубей, 1 - в провінції Хебей, поблизу Пекіна, і 1 - у провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в четвер, що спалах вірусу вимагає термінових контрзаходів, але ще не є надзвичайною ситуацією у світі.

Як інформує Kyodo News, у Японії вже підтверджено другий випадок зараження коронавірусом нового типу. Пацієнтом став 40-річний чоловік з китайського міста Ухань, який перебуває в Японії. Його госпіталізували в Токіо, на даний момент він знаходиться в стабільному стані.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе доручив членам Кабміну вранці забезпечити ретельну перевірку прикордонного контролю, швидко забезпечити громадськість необхідною інформацією та захистити безпеку громадян Японії, які проживають за кордоном.

У Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Як повідомляє The Guardian, влада Китаю закрила вже 10 міст в провінції Хубей через поширення нового коронавірусу. Серед них: Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень, Сяньтао, Еньші і Сяньніні.

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