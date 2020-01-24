Кількість померлих через коронавірус у Китаї зросла до 26

Через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на Національну комісію з питань охорони здоров'я Китаю.

"Новим коронавірусом, який швидко поширюється в Китаї, заразилися близько 900 людей, 26 людей померли", - йдеться у публікації.

За даними влади, 24 випадки смерті були зафіксовані в провінції Хубей, 1 - в провінції Хебей, поблизу Пекіна, і 1 - у провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в четвер, що спалах вірусу вимагає термінових контрзаходів, але ще не є надзвичайною ситуацією у світі.

Як інформує Kyodo News, у Японії вже підтверджено другий випадок зараження коронавірусом нового типу. Пацієнтом став 40-річний чоловік з китайського міста Ухань, який перебуває в Японії. Його госпіталізували в Токіо, на даний момент він знаходиться в стабільному стані.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе доручив членам Кабміну вранці забезпечити ретельну перевірку прикордонного контролю, швидко забезпечити громадськість необхідною інформацією та захистити безпеку громадян Японії, які проживають за кордоном.

У Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Як повідомляє The Guardian, влада Китаю закрила вже 10 міст в провінції Хубей через поширення нового коронавірусу. Серед них: Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень, Сяньтао, Еньші і Сяньніні.