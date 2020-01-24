У Китаї через коронавірус "закрили" вже вісім міст

У Китаї закликали жителів вже восьми міст в провінції Хубей не залишати межі населених пунктів у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу в Ухані.

Про це повідомляє АР.

«Щонайменше вісім міст були закриті - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао», - йдеться у повідомленні.

Всі вони розташовані у провінції Хубей в центральному Китаї, де була зосереджена хвороба.

Охоплення безпрецедентного блокування міст з метою стримати смертельно новий вірус, становить близько 25 мільйонів осіб.

В Ухані, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання, збудують лікарню на 1000 ліжок у стилі установи, яке в Пекіні побудували під час епідемії атипової пневмонії. За словами представників муніципальної влади, лікарня буде побудована на ділянці площею 25 000 квадратних метрів і має бути відкрита 3 лютого.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Станом на ранок 24 січня кількість підтверджених випадків нового коронавірусу в Китаї зросла до 830. Двадцять шість осіб померли.

Вірус був підтверджений у сусідніх із Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також в США та Франції.

У ВООЗ поки не вважають новий вірус пневмонії загрозою світового рівня.

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