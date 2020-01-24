Як вберегтися від коронавірусу: оприлюднили поради ВООЗ

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ оприлюднив свої висновки та рекомендації щодо коронавірусу.

Поради ВООЗ Центр громадського здоров'я розмістив у Facebook.

"Медики та органи охорони здоров’я повинні надавати мандрівникам інформацію для зменшення загального ризику ГРВІ через туристичні клініки, туристичні агенції, оператори з транспортування та в пунктах пропуску. Усі країни повинні бути готові до стримування, включно з активним спостереженням, раннім виявленням, ізоляцією та управлінням справами, відстеження контактів та запобігання подальшому поширенню інфекції 2019-nCoV", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що країни повинні приділяти увагу зменшенню зараження людини, запобіганню вторинної передачі й міжнародному поширенню та зобов’язані обмінюватися інформацією з ВООЗ згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами (ММСП).

ВООЗ і надалі надаватиме необхідну технічну та оперативну підтримку для реагування на спалах для забезпечення просунення наукових досліджень та наукових розробок стосовно нового коронавірусу.

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Окрім цього, ВООЗ розгляне більш деталізовану систему, яка передбачала б проміжний рівень оповіщення. Така система краще відображатиме ступінь тяжкості спалаху, його вплив та необхідні заходи, а також сприятиме покращенню міжнародної координації.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

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Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Уряд України у п'ятницю затвердив чіткий план дій щодо запобігання потрапляння коронавірусу на територію України, в Міністерстві охорони здоров'я створено оперативний штаб.