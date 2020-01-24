В Україні створили оперативний штаб із запобігання коронавірусу

Уряд затвердив чіткий план дій щодо запобігання потрапляння коронавірусу на територію України, в Міністерстві охорони здоров'я створено оперативний штаб.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 24 січня повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми відреагували на ту інформацію, яка поширюється в світі про епідемію коронавірусу. Ми ухвалили рішення про чіткий план дій, що має бути зроблено, вже створено оперативний штаб на рівні міністерства охорони здоров'я під керівництвом міністра" - сказав Гончарук.

Він додав, що уряд останні декілька днів активно комунікує із Всесвітньою організацією охорони здоров'я для того, щоб мати всю інформацію, розуміти і контролювати ситуацію.

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"Станом на сьогодні жодних підстав для занепокоєння в Україні немає, немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку подібного захворювання на території України", - запевнив Гончарук.

За його словами, 24 січня також відбудеться координаційна нарада з усіма служба, які забезпечують контроль при перетині кордону для того, щоб прослідкувати, щоб вірус не потрапив на територію України.

Крім того, прем’єр зауважив, що 24 січня ввечері МОЗ "вийде з окремою комунікацією", щоб детально розказати людям про новий вірус.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.