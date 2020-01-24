США застерігають від поїздок до Китаю - "червоний рівень" попередження
Про це повідомляється на сайті Держдепу.
"Рівень 4: Не подорожуйте в провінцію Хубей, Китай, через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані, Китай", - йдеться у заяві.
"Червоний" рівень трактується як рекомендація "не подорожувати" в країну або окремий її регіон.
Як зазначається, Держдепартамент дав також розпорядження про від'їзд усього персоналу США, який не задіяний у ліквідації надзвичайної ситуації, і членів їх родин.
Уряд США має обмежені можливості з надання екстреної допомоги громадянам США в провінції Хубей, наголошується у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.
Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
Фото: АА