У Шанхаї через коронавірус закрили Disneyland та скасували вистави Cirque du Soleil

Через небезпеку поширення коронавірусу парк розваг Disneyland у Шанхаї тимчасово не працюватиме.

Про це йдеться у заяві керівництва парку.

"Для запобігання та стримування спалаху хвороби та з метою гарантування здоров'я та безпеки наших гостей та акторів, Shanghai Disney Resort тимчасово закриває шанхайський Disneyland, Disneytown, включаючи Walt Disney Grand Theatre та Wishing Star Park, починаючи з 25 січня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як інформує CNA, канадська компанія Cirque du Soleil, що організовує циркові шоу у всьому світі, оголосила про скасування вистав на сході Китаю, зокрема в місті Ханчжоу через занепокоєння з приводу спалаху коронавірусу в країні.

"Прямо зараз ми відповідальні за те, щоб активізувати превентивні заходи. Ми будемо продовжувати докладати зусиль, зробивши здоров'я та безпеку людей нашим пріоритетом", - сказав президент і гендиректор Cirque du Soleil Даніель Ламар.

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Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.