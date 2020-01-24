Через коронавірус у Китаї закрили вже 13 міст

Через коронавірус у Китаї закрили вже 13 міст

Укрінформ
Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє Time.

«Китай розширив обмеження для щонайменше 13 міст у п’ятницю через намагання стримати спалах смертельного вірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала внутрішньою надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.

Уряд обмежив транспортне сполучення у провінції Хубей, заборонив перебування в багатолюдних місцях.

Як інформує АР, у місті Ухань почали будувати лікарню на тисячу місць, яка займатиметься лікуванням хворих на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.

Госпіталь буде споруджений на ділянці площею 25 тис. квадратних метрів. Планується, що він буде готовий 3 лютого, повідомили муніципальні органи влади.

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Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

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