Через коронавірус у Китаї закрили вже 13 міст

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Про це повідомляє Time.

«Китай розширив обмеження для щонайменше 13 міст у п’ятницю через намагання стримати спалах смертельного вірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала внутрішньою надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.

Уряд обмежив транспортне сполучення у провінції Хубей, заборонив перебування в багатолюдних місцях.

Як інформує АР, у місті Ухань почали будувати лікарню на тисячу місць, яка займатиметься лікуванням хворих на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.

Wuhan will follow Beijing's SARS treatment model to build a special hospital planned to accommodate 1,000 beds. It will be put into use by Feb. 3 https://t.co/jOSTXsWY46 pic.twitter.com/fy7ndsBNhV — China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2020

Госпіталь буде споруджений на ділянці площею 25 тис. квадратних метрів. Планується, що він буде готовий 3 лютого, повідомили муніципальні органи влади.

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Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Anadolu Agency/Getty Images