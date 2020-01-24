У Китаї зафіксували вже 881 випадок зараження коронавірусом

У Китаї зафіксовано вже 881 випадок зараження новим коронавірусом, майже половина з них у місті Ухань.

Про це повідомляє Rappler.

“Загалом було зафіксовано 881 випадок (зараження коронавірусом — ред.), понад 400 з них у китайському місті Ухань, яке вважається епіцентром хвороби”, - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, Сингапурі, Саудівській Аравії, а також у США та Франції.

Фото: Xinhua