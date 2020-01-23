Загрози світового масштабу від коронавірусу поки що немає — ВООЗ

У ВООЗ поки не вважають новий вірус пневмонії загрозою світового рівня.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Новий вірус з Китаю ще не є глобальною надзвичайною ситуацією для сфери здоров'я", - повідомили у ВООЗ.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: АА