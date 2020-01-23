Загрози світового масштабу від коронавірусу поки що немає — ВООЗ

Загрози світового масштабу від коронавірусу поки що немає — ВООЗ

Укрінформ
У ВООЗ поки не вважають новий вірус пневмонії загрозою світового рівня.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Новий вірус з Китаю ще не є глобальною надзвичайною ситуацією для сфери здоров'я", - повідомили у ВООЗ.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: АА

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