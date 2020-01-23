Смертельний коронавірус: у “Борисполі” літаки з Китаю зустрічатимуть санітари МОЗ

Санітарно-карантинний підрозділ МОЗ перевірив літак, що прибув із китайського міста Санья.

Про це на брифінгу розповів т. в.о голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні о 13 годині прибув літак з міста Санья, КНР, і санітарно-карантинними підрозділами лабраторного центру МОЗ було проведено прийом цього літака. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами. Але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування, перевірка наявності звернень або поганого самопочуття”, - сказав Кузін.

За його словами, санітарно-карантинні підрозділи будуть щодня разом з Прикордонною службою зустрічати літаки прямого авіасполучення з Китаєм. Такі заходи запроваджено в аеропорту "Бориспіль" вже з 21 січня.

Він зазначив, що прямого авіасполучення з містом Ухань, звідки поширилася інфекція, в України немає.

Водночас, за словами Кузіна, ризик занесення нового коронавірусу до європейських країн оцінюється як середній.

“Для тих, хто подорожує в місто Ухань, встановлено середній ризик для можливого інфікування. Ризик занесення або імпорт випадків у країни ЄС або до конкретної країни також поки оцінюється як середній. Це не вимагає обмеження переміщення товарів або осіб, які подорожують”, - сказав Кузін.

За його словами, зараз Центр громадського здоров'я переклав посібник ВООЗ стосовно дій щодо виявлення випадків нового коронавірусу, його буде доправлено до департаментів здоров'я а областях і лабораторних центрів МОЗ.

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Кузін наголосив, що цей посібник розрахований на лікарів-практиків або фахівців-епідеміологів. На сьогодні у вільному доступі є критерії визначення, які пацієнти можуть потенційно вважатися такими, яким встановлюється підозра на інфікування новим коронавірусом, розроблений опитувальник для тих пацієнтів, які мали контакт з уже підтвредженими хворими або можуть мати підозру на захворювання. Розроблені також рекомендації щодо відбирання зразків тих пацієнтів, які можуть звертатися до лікарень. Також доступні рекомендації ВООЗ щодо лікування.

За пацієнтами, які потенційно можуть звертатися до закладів охорони здоров'я, може бути встановлене спостереження протягом 14 днів для того, щоб пересвідчитися в тому, що захворювання не розвивається.

ЦГЗ також проводить швидку оцінку можливих потреб у виробах медичного призначення та витратних матеріалів у випадку, якщо вірус все ж дістанеться України.

Кузін також наголосив, що швидких тестів для визначення цього вірусу немає, всі дослідження проводять дві референс-лабораторії у Європі, які були визначені ВООЗ.

Водночас, до Центру громадського здоров'я ще не надходило жодного повідомлення про потенційну підозру на захворювання.