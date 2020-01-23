Смертельний коронавірус: у “Борисполі” літаки з Китаю зустрічатимуть санітари МОЗ

Смертельний коронавірус: у “Борисполі” літаки з Китаю зустрічатимуть санітари МОЗ

Укрінформ
Санітарно-карантинний підрозділ МОЗ перевірив літак, що прибув із китайського міста Санья.

Про це на брифінгу розповів т. в.о голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні о 13 годині прибув літак з міста Санья, КНР, і санітарно-карантинними підрозділами лабраторного центру МОЗ було проведено прийом цього літака. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами. Але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування, перевірка наявності звернень або поганого самопочуття”, - сказав Кузін.

За його словами, санітарно-карантинні підрозділи будуть щодня разом з Прикордонною службою зустрічати літаки прямого авіасполучення з Китаєм. Такі заходи запроваджено в аеропорту "Бориспіль" вже з 21 січня.

Він зазначив, що прямого авіасполучення з містом Ухань, звідки поширилася інфекція, в України немає.

Водночас, за словами Кузіна, ризик занесення нового коронавірусу до європейських країн оцінюється як середній.

“Для тих, хто подорожує в місто Ухань, встановлено середній ризик для можливого інфікування. Ризик занесення або імпорт випадків у країни ЄС або до конкретної країни також поки оцінюється як середній. Це не вимагає обмеження переміщення товарів або осіб, які подорожують”, - сказав Кузін.

За його словами, зараз Центр громадського здоров'я переклав посібник ВООЗ стосовно дій щодо виявлення випадків нового коронавірусу, його буде доправлено до департаментів здоров'я а областях і лабораторних центрів МОЗ.

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Кузін наголосив, що цей посібник розрахований на лікарів-практиків або фахівців-епідеміологів. На сьогодні у вільному доступі є критерії визначення, які пацієнти можуть потенційно вважатися такими, яким встановлюється підозра на інфікування новим коронавірусом, розроблений опитувальник для тих пацієнтів, які мали контакт з уже підтвредженими хворими або можуть мати підозру на захворювання. Розроблені також рекомендації щодо відбирання зразків тих пацієнтів, які можуть звертатися до лікарень. Також доступні рекомендації ВООЗ щодо лікування.

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За пацієнтами, які потенційно можуть звертатися до закладів охорони здоров'я, може бути встановлене спостереження протягом 14 днів для того, щоб пересвідчитися в тому, що захворювання не розвивається.

ЦГЗ також проводить швидку оцінку можливих потреб у виробах медичного призначення та витратних матеріалів у випадку, якщо вірус все ж дістанеться України.

Кузін також наголосив, що швидких тестів для визначення цього вірусу немає, всі дослідження проводять дві референс-лабораторії у Європі, які були визначені ВООЗ.

Водночас, до Центру громадського здоров'я ще не надходило жодного повідомлення про потенційну підозру на захворювання.

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