У Китаї підтвердили інфікування коронавірусом у 631 особи

Кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла до 631 особи.

Про це повідомляє у Twitter CGTN.

"Всього підтверджених випадків у Китаї: 631", - йдеться у дописі.

Наразі випадки захворювання зафіксовані серед жителів південних, східних та центральних провінцій країни та автономного регіону Сіньцзян-Уйгур.

Читайте також: ВООЗ не вводить жодних обмежень через новий коронавірус

14 нових підтверджених випадків зараження зареєстрували у четвер у таких провінціях: вісім - в Пекіні, два - в автономному регіоні Сіньцзян-Уйгур, три - у провінції Шеньсі, один - у провінції Фуцзянь.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей.