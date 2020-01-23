У Китаї підтвердили інфікування коронавірусом у 631 особи
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Укрінформ
Кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла до 631 особи.
Про це повідомляє у Twitter CGTN.
"Всього підтверджених випадків у Китаї: 631", - йдеться у дописі.
Наразі випадки захворювання зафіксовані серед жителів південних, східних та центральних провінцій країни та автономного регіону Сіньцзян-Уйгур.
14 нових підтверджених випадків зараження зареєстрували у четвер у таких провінціях: вісім - в Пекіні, два - в автономному регіоні Сіньцзян-Уйгур, три - у провінції Шеньсі, один - у провінції Фуцзянь.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей.