ВООЗ не вводить жодних обмежень через новий коронавірус

ВООЗ не вводить обмежень на пересування людей і товарів через новий коронавірус.

Про це на брифінгу заявив Голова Представництва ВООЗ в Україні др. Ярно Хабіхт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ВООЗ не рекомендує жодних заборон для переміщення товарів або людей між кордонами і для міжнародної торгівлі”, - сказав Хабіхт.

Він нагадав, що в кожній країні діють міжнародні медико-санітарні правила, за якими країна зобов’язана відзвітувати до ВООЗ про будь-який випадок захворювання, незалежно від того підтверджений він чи ні.

Для громадян, як зауважив Голова Представництва ВООЗ в Україні, рекомендації дотримуватися правил гігієни — частіше мити руки, не перебувати поряд з людьми, у яких виражені ознаки гострого респіраторного захворювання, також у випадку захворювання звертатися до лікаря і не відвідувати місць громадського скупчення.

У випадку контактів із людьми з регіонів, уражених спалахом, потрібно звернутися до лікаря.

Також ВООЗ рекомендує не вживати необроблені термічно продукти.

Ярно Хабіхт зазначив, що наразі даних щодо коронавірусу недостатньо, але ВООЗ наголошує, що країни мають інвестувати в свою готовність до надзвичайних ситуацій. Також він повідомив, що кількість випадків захворювання через новий коронавірус може найближчим часом зрости.

Зараз, за його словами, надзвичайний комітет ВООЗ проводить засідання, його робота буде припинена о 19 годині за київським часом, о 21 годині буде проведено онлайн брифінг.

Як додав на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко за підсумками засідання ВООЗ, на брифінгу буде озвучено рішення про те, чи буде ВООЗ рекомендувати припинити пересування людей і товарів через кордони у св'язку з коронавірусом.

Наразі Україна послуговується у відстеженні ситуації рекомендаціями ВООЗ, які були надані раніше.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинені новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений і в сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, а також у США та Франції, в Росії з підозрою на зараження коронавірусом госпіталізували одну людину.

На сьогодні влада Китаю призупинила в місті Ухань роботу громадського транспорту та ввела карантинні заходи.

Центр громадського здоров’я МОЗ України як визначений національний координатор Міжнародних медико-санітарних правил офіційно повідомив Прикордонній службі України, керівникам обласних та Київського міського лабораторних центрів МОЗ України та керівникам структурних підрозділів охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій про ситуацію з коронавірусом у Китаї та про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

З метою раннього виявлення можливих випадків nCoV на території України та вжиття відповідних протиепідемічних заходів підготовлено практичні рекомендації щодо епідеміологічних та клінічних критеріїв визначення випадку коронавірусної інфекції (nCoV), клінічного ведення пацієнтів, що відповідають визначенню випадку коронавірусної інфекції (nCoV); вимог з дотримання правил інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, де перебувають пацієнти з підозрою на nCoV; комунікаційних матеріалів для інформування населення щодо профілактичних заходів.