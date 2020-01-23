У Китаї “закрили” вже третє місто через коронавірус

Китайська влада закриває транспортне сполучення з третім містом — Ечжоу — у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу.

Про це повідомляє CGTN.

“Міста Ечжоу та Хуанган у центральній китайській провінції Хубей оголосили про припинення роботи громадського транспорту, включаючи повітряне та залізничне сполучення, в рамках заходів із боротьби уряду Китаю з поширенням коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

У Ечжоу проживає понад мільйон осіб, у Хуангані – 6,6 мільйона.

На цей час 95 хворих на коронавірус у Китаї перебувають у критичному стані, інформує The Guardian.

Два випадки зараження вірусом підтвердили у Гонконгу.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.

Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей у Таїланді, Японії, Південній Кореї та США.

Фото: AA