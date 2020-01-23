У Китаї “закрили” вже третє місто через коронавірус
Про це повідомляє CGTN.
“Міста Ечжоу та Хуанган у центральній китайській провінції Хубей оголосили про припинення роботи громадського транспорту, включаючи повітряне та залізничне сполучення, в рамках заходів із боротьби уряду Китаю з поширенням коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.
У Ечжоу проживає понад мільйон осіб, у Хуангані – 6,6 мільйона.
На цей час 95 хворих на коронавірус у Китаї перебувають у критичному стані, інформує The Guardian.
Два випадки зараження вірусом підтвердили у Гонконгу.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.
Новий тип коронавірусу вже зустрічається у людей у Таїланді, Японії, Південній Кореї та США.
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