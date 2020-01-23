Від коронавірусу в Китаї вже померли 25 осіб, понад 600 хворих

Кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на останні дані.

“Кількість загиблих від нового вірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на прийдешніх вихідних у Китаї розпочинаються святкування Нового року за місячним календарем. Очікується, що мільйони людей будуть подорожувати по всій країні.

Раніше стало відомо, що китайська влада припиняє у четвер, 23 січня, авіа - та залізничне сполучення з м.Уханем через спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом.

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Як повідомлялося, кількість померлих від коронавірусу у китайській провінції Хубей зросла до 17 людей, ще зафіксовані понад 570 випадків зараження.