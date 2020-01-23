ВООЗ не готова оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією

У ВООЗ заявили, що нинішня кількість хворих іще не дає змоги оголосити спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією світового масштабу, й вирішили продовжити засідання відповідного комітету.

Про це повідомляє CNN.

«Всього у світі з середини грудня підтверджено 555 випадків захворювань на коронавірус. Проте ВООЗ поки ще не оголосила цю інфекційну хворобу надзвичайним станом міжнародного масштабу, який потребує координованої світової відповіді. У ВООЗ вирішили зібрати більше інформації про хворобу та продовжити засідання відповідного комітету в четвер», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, кількість хворих на цей смертельний вірус у Китаї вже перевищила 570 осіб. Епіцентр вірусу – місто Ухань – було вирішено закрити для авіа- та залізничного сполучення.

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