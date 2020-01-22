Новий коронавірус: SARS, його «попередник», був небезпечніший

Утім хорошого мало: наразі вже майже 500 хворих і 17 померлих. Україна, як запевняють спеціалісти, здатна протистояти загрозі

Небезпечний коронавірус, від якого в Китаї померли дев’ятеро людей, дістався США. Про це повідомляє The New York Times. Чоловік відчув симптоми захворювання після поїздки в регіон поблизу китайського міста Ухань, де якраз і почався спалах цієї хвороби. Його діагноз підтвердили 20 січня, а госпіталізували ще минулого тижня із пневмонією. Це – більш ніж тривожна новина, оскільки означає, що вірус уже дістався іншого континенту. Натомість у Росії спростували підозру на наявність коронавірусу у пацієнтки, що прилетіла нічним рейсом із китайського Харбіна до Хабаровська і яку госпіталізували прямо з аеропорту. У Росспоживнагляді повідомили, що йдеться про “звичайний сезонний грип типу А”. Щоправда згодом ЗМІ дізналися про інший випадок – вже у Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково, звідки 22 січня медики в костюмах хімзахисту забрали пасажира з високою температурою, який провів відпустку в Китаї. Ситуація змінюється дуже швидко – якщо ще зранку повідомлялося про 9 померлих від коронавірусу, то вже ввечері про 17 (усі померлі проживали у провінції Хубей, де і був зафіксований спалах).

Укрінформ дізнавався, чим коронавірус особливо небезпечний, звідки він узявся, чи фіксувався раніше і яка ситуація зараз із його поширенням.

Джерелом зараження стали найімовірніше тварини

Коронавірусна інфекція – характеризується ураженням верхніх відділів респіраторного тракту та незначно вираженою інтоксикацією із, взагалі-то, доброякісним прогнозом. Втім, за винятком особливих варіантів – тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС або SARS, – був виявлений у 2003 році, про нього далі), близькосхідного коронавірусного респіраторного синдрому (джерелом якого стали верблюди в 2012 році) та нового уханського, що виник 2020 року і ще не має сталої офіційної назви.

Коронавіруси містять РНК (вона може бути носієм генетичної інформації замість ДНК), оболонку з ворсинками, яка прикріплюється до віріону (інфекційна частина вірусу) за допомогою вузького стебла і розширюється до дистального кінця, нагадуючи сонячну корону під час затемнення, звідки походить і назва.

Коронавіруси нагадують сонячну корону, звідки і назва

Оскільки джерелом попередніх коронавірусних інфекцій були тварини, то вчені припускають, що й цього разу інфекція пройшла той самий шлях. Цю версію підтверджує те, що перші випадки захворюваності в китайському Ухані пов’язуються з місцевим ринком морепродуктів, де окрім морських тварин продавали курей, кролів та… змій з кажанами. Ну, це про особливості національної кухні… Але саме якийсь із цих видів, імовірно, і став джерелом зарази.

За останніми даними, коронавірусом заразилися вже 473 людей, а померли 17. Вперше його в Китаї зафіксували 12 грудня. За останньою інформацією, окрім Китаю, цю інфекцію вже виявлено в Південній Кореї, Японії, Таїланді, Тайвані…

Чого слід боятися?

Новий коронавірус небезпечний тим, що окрім загальних ознак інфекції, викликає швидкий розвиток пневмонії. Професор Джонатан Болл з Університету Ноттінгема в коментарі ВВС, зазначив, що будь-який новий вірус небезпечний тим, що може мутувати. “Коли вірус потрапляє до клітини і починає розмножуватися, він може почати мутувати, завдяки чому здатний ефективніше поширюватися і ставати більш небезпечним. Не можна давати йому таку можливість”, – говорить професор.

Видання також зазначає, що аналіз генетичного коду нового вірусу показує, що він тісніше пов'язаний із іншим коронавірусом – SARS, ніж будь-який інший коронавірус людини. “ Цей коронавірус має серйозніші симптоми, аніж просто застуда, але все ж вони не настільки тяжкі, як у випадку SARS”, – каже професор Марк Вулхаус з університету Единбурга.

Згаданий вірус SARS (або тяжкий гострий респіраторний синдром – ТГРС), осередок якого теж був виявлений у Китаї ще в 2002 році, це свого часу була важка проблема. Він характеризувався легкістю зараження, швидкістю поширення, тяжким перебігом і високою летальністю. Вірус SARS поширився на 35 країн, де захворіли 8461 людей, з яких 916 померли. Протиепідемічні заходи по всьому світу дозволили повністю вгамувати хворобу у 2004 році (було зафіксовано останні три випадки захворювання). При цьому в Україні не було зафіксовано жодного випадку SARS.

Але є іще один негативний нюанс. 25 січня у Китаї відзначатимуть Новий рік за місячним календарем. У цей час трудові мігранти (робітники великих підприємств) повертаються з мегаполісів додому. Велика частина людей також вирушає за кордон (за даними державних ЗМІ КНР, у минулому році близько 7 млн туристів з Китаю вирушили за кордон у період китайського Нового року). Як пише The Washington Post, це найбільша міграція людей на планеті, і час спалаху вірусу навряд чи міг бути гіршим.

Специфічних ліків поки не існує, але над вакциною вже працюють

Сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я розглядатиме можливість оголосити міжнародну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я щодо вірусу, як це було під час свинячого грипу. Щоправда, на думку завідувачки відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського Алли Мироненко, малоймовірно, що такі заходи будуть запроваджені.

Алла Мироненко

“Враховуючи те, що летальність від нового коронавірусу не дуже висока, думаю, надзвичайну ситуацію не будуть вводити, бо йдеться про дуже жорсткі обмежувальні заходи, які принесуть збитки для всього світу, – говорить вона. – Тяжка гостра пневмонія, викликана коронавірусом SARS у 2002-2003 роках, характеризувалася як високою смертністю, так і високою контагіозністю (заразливістю). Передача від людини до людини була дуже стрімкою, і багато медпрацівників заразилися від пацієнтів”.

Також Алла Мироненко додає, що оскільки вірус абсолютно новий, то поки не дуже зрозуміло, як саме він передається від людини до людини. “Судячи зі швидкості поширення, навряд чи цей коронавірус легко передається через повітря. Думаю, для нього потрібен більш близький контакт”, – каже пані Мироненко.

“Специфічних ліків від коронавірусу людство немає. Лікування відбувається симптоматично – допомагають організму, щоб він сам впорався, підключивши свою імунну систему, захистився і одужав. Якщо потрібно – підключають хворого до апарату штучної вентиляції легенів. Є розроблені ліки від грипу, від герпесу, ВІЛу, але не від коронавірусу. Можливо, варто перевірити ті противірусні ліки, які вже є, чи будуть вони ефективними проти коронавірусу. Але для цього потрібен час, і поки ніхто цим не займався”, – каже епідеміолог. На запитання про те, чи готовою в разі виявлення коронавірусу, буде Україна, лікарка відповідає, що так. “У нас є інфекційні стаціонари, в яких лікують пневмонію, є реанімаційні відділення в інфекційних відділеннях лікарень з відповідною апаратурою. Але для того, щоб ця готовність була ще вищою, потрібне, звісно, краще фінансування інфекційної служби”, – говорить Алла Мироненко.

Єдиним захистом від вірусу може стати вакцина, і над її створенням вже працюють американські учені з Національного інституту здоров’я, про що повідомляє CNN. Але директор Національного інституту Алергології та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі говорить, що для розробки вакцини потрібно кілька місяців. А поки вакцина стане доступною, знадобиться більше року.

Попередньо у ВООЗ заявляли, що поки не рекомендують вводити обмеження на авіаперевезення, але консультує країни, які мають ризик поширення епідемії. У аеропортах Сингапуру, Гонконга, Токіо, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса вже встановили сканери, які мають виявляти людей з підвищеною температурою тіла серед пасажирів, які прилітають з міста Ухань.

21 січня Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив прикордонну службу України та всіх відповідальних чиновників про ситуацію з коронавірусом в Китаї та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Чиновники розіслали клінічні критерії визначення випадку коронавірусної інфекції. Залишається сподіватися, що усі ці заходи дозволять локалізувати інфекцію, а Укрінформ відстежуватиме розвиток ситуації.

У МОЗ нагадують про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватись при відвідуванні країн, де були зареєстровано випадки коронавірусу: уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції; частіше мити руки з милом; уникати тісного контакту з тваринами на фермах або у дикій природі; людям з симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Юлія Горбань, Київ