Лабораторно підтверджені 448 випадків нової коронавірусної інфекції — МОЗ

За офіційними даними на сьогодні лабораторно підтверджено 448 випадків нової коронавірусної інфекції та 9 летальних випадків через неї.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Як нам відомо з офіційних джерел, станом на початок сьогоднішнього дня зареєстровано 448 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції. Це саме та інфекція, яка викликає випадки пневмонії, яка поширилася з міста Ухань. Сьогодні також зафіксовано 9 летальних випадків, які підтверджені лабораторно і свідчать, що саме коронавірус призвів до летальних наслідків”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що наразі відомо, що інкубаційний період від контакту до появи перших симптомів захворювання становить від 2 до 12 днів.

Читайте також: ВООЗ не вводить жодних обмежень через новий коронавірус

“Це саме та проблема, з якою ми зустрічаємося, коли треба реагувати на хворобу, тобто профілактику. Ми повинні розуміти, що людина, яка перебуває в інкубаційному періоді хвороби, не має жодних клінічних симптомів хвороби. Може бути епідемічний анамнез, що вона була в джерелі, і є ймовірність, що вона могла бути в контакті з носіями цієї інфекції “, - сказав Ляшко.

За його словами, випадки коронавірусної інфекції зареєстровані в Китаї, Таїланді, Японії, Південній Кореї та США. В усіх інших країнах є підозри, але лабораторно підтверджених випадків немає.

Ляшко також наголосив, що тривожним сигналом у цій ситуації є те, що зареєстровано 15 випадків коронавірусної інфекції серед медиків, які надавали допомогу хворим на цю інфекцію.

Зараз проводяться епідеміологічні розслідування на ринку в китайському місті Ухань, звідки поширилася інфекція. Встановлено 2 500 контактних осіб, за якими встановлено нагляд у Китаї.