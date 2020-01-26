В США зареєстрували третій випадок зараження коронавірусом

В американському штаті Каліфорнія зареєстрували третій в країні випадок зараження новим китайським коронавірусом.

Про це повідомляє CNN.

«Новий випадок коронавірусу, третій у США, було підтверджено у Південній Каліфорнії», - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією агентства охорони здоров'я округу Оранж, турист з позитивними результатами на інфекцію приїхав з Ухані, епіцентру спалаху, зараз він знаходиться в карантині у місцевій лікарні. Почуває він себе добре.

Раніше у США підтвердили два випадки зараження новим типом коронавірусу, від якого у Китаї загинуло понад 50 осіб.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Xinhua