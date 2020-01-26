Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 56

Кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 56 осіб, більш як 1900 заражені.

Про це повідомляє АР.

«Новий вірус, в результаті якого загинули 56 осіб, став поширюватися швидше», - йдеться в повідомленні.

Кількість інфікованих збільшилася до 1 975 випадків.

У Канаді зареєстрували перший випадок зараження - захворів чоловік, якому за 50 який нещодавно вилетів з Уханя у Гуанчжоу, Китай, а потім у Торонто.

Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 1610 хворих.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.