Від коронавірусу в Китаї загинули вже 54 особи, заражених — понад 1600

У Китаї до 54 осіб зросла кількість загиблих від коронавірусу.

Як повідомляє AFP, у провінції Хубей померли 13 осіб, ще 323 заразилися.

Також зазначається, що загальна кількість заражених по країні тепер досягає 1610 осіб. Раніше повідомлялось, що Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.

Також стало відомо, що уряд Шанхаю повідомив про першу смерть у місті від вірусу.

Голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу зросло до 42. За його словами, темпи поширення небезпечної інфекції у країні прискорюються.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Xinhua