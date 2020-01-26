Коронавірус таки дістався Канади: медики підтвердили перший випадок захворювання

У Канаді офіційно зареєстровано перший випадок захворювання на новий небезпечний коронавірус.

Про це заявили у шпиталі Саннібрук в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під опікою у центрі Саннібрук перебуває пацієнт із підтвердженим зараженням новим коронавірусом, що походить з Уханя в Китаї”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що нині хворий знаходиться під карантином у стабільному стані.

“Він пройде лікування для позбавлення симптомів й протягом наступних днів кілька команд опікуватимуться ним у лікарні”, - заявили у госпіталі.

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Хворий самостійно звернувся до лікувального закладу ще в четвер зі скаргами на гарячку та респіраторні симптоми. Він також підтвердив, що нещодавно повернувся із китайського Уханя.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

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За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.

Фото: Xinhua