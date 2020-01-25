Коронавірус дістався Канади

Канадські медики госпіталізували кількох людей із підозрою на захворювання новим коронавірусом.

Про це в Оттаві розповіла міністр охорони здоров’я Канади Паті Хажду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Під наглядом перебувають п’ять чи шість осіб. Підозри на коронавірус у однієї людини були спростовані, але медики стежать за іншими”, - сказала Хажду.

Вона наголосила, що ризик підхопити коронавірус у Канаді залишається низьким. “Існування кількох випадків, що потребують подальшого вивчення, є хорошим знаком. Це свідчить, що наша система - справна, що медики по всій країні працюють разом та дотримуються протоколу”, - зазначила міністр.

Хажду уточнила, що підозри на коронавірус були виявлені у людей у Ванкувері та Квебек-сіті, але жодного підтвердженого випадку інфікування у Канаді досі не було.

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За її словами, чинних заходів із упередження поширення вірусів достатньо, але в майбутньому може виникнути потреба в інших.

“Працюючи з нашими міжнародними партнерами й дізнаючись більше про вірус і рівень зараження, може виникнути потреба у додаткових заходах. Утім, наразі ми впевнені, що наявна система детальніше придивляється до усіх, хто відповідає певним критеріям стосовно вірогідного зараження”, - зауважила урядовець.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.