Китай заявляє про прискорення темпів поширення коронавірусу
Про це повідомляє BBC.
"Поширюється смертельно небезпечний новий вірус", - попередив президент КНР Сі Цзіньпінь після проведення спеціального засідання уряду.
Лідер КНР попереджає, що "поширення коронавірусу в Китаї прискорюється", зазначає ВВС.
За словами Сі Цзіньпіня, країна зіткнулася з "серйозною ситуацією".
Коронавірус вбив щонайменше 41 людину, ним інфіковано 1400 осіб з моменту спалаху захворювань у місті Ухань.
Друга спеціальна лікарня швидкої допомоги має бути побудована протягом декількох тижнів для лікування нових пацієнтів заражених коронавірусом
Спеціалізовані військові медичні бригади були перевезені у провінцію Хубей, де знаходиться місто Ухань.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.