Китай заявляє про прискорення темпів поширення коронавірусу

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечної коронавірусної інфекції у Китаї прискорюються.

Про це повідомляє BBC.

"Поширюється смертельно небезпечний новий вірус", - попередив президент КНР Сі Цзіньпінь після проведення спеціального засідання уряду.

Лідер КНР попереджає, що "поширення коронавірусу в Китаї прискорюється", зазначає ВВС.

За словами Сі Цзіньпіня, країна зіткнулася з "серйозною ситуацією".

Коронавірус вбив щонайменше 41 людину, ним інфіковано 1400 осіб з моменту спалаху захворювань у місті Ухань.

Друга спеціальна лікарня швидкої допомоги має бути побудована протягом декількох тижнів для лікування нових пацієнтів заражених коронавірусом

Спеціалізовані військові медичні бригади були перевезені у провінцію Хубей, де знаходиться місто Ухань.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.