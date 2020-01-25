У Китаї стрімко розповсюджується коронавірус: хворих вже 1355

У Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.

Про це повідомляє Global Times.

"Органи охорони здоров’я Китаю оголосили, що станом на 17:40 за пекінським часом у країні було зареєстровано щонайменше 1 355 підтверджених випадків пневмонії, спричиненої новим коронавірусом (2019-нКВ)", - йдеться у повідомленні.

Викликана коронавірусом пневмонія вже спричинила 41 смерть, причому 39 летальних випадків сталися в провінції Хубей в центральній частині Китаю.

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Всього зафіксовано 1965 випадків підозр на зараження коронавірусом у 20 регіонах країни. Також зафіксовано 15197 тісних контактів заражених осіб, що потенційно несуть небезпеку нових випадків зараження.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Xinhua