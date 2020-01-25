Туристичні компанії Китаю повністю припинять організацію турів

У Китаї туристичним компаніям наказали тимчасово припинити організацію групових турів у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Влада Китаю наказала всім туристичним агенціям призупинити продаж внутрішніх та міжнародних турів у межах зусиль щодо стримування розповсюдження нового коронавірусу, який убив уже 25 людей", - йдеться у повідомленні.

Міністерство культури та туризму наказало туристичним агенціям та туристичним операторам припинити продаж туристичних пакетів з п’ятниці, згідно з документом, який потрапив до Bloomberg.

Такі заходи відбуваються на початку новорічних свят, коли мільйони китайців подорожують країною та за кордон. Китай вживає надзвичайних заходів, намагаючись зупинити вірус, який може бути серйознішим за вірус Sars у квітні 2003 року.

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Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Наразі, повідомляється про 25 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Getty Images