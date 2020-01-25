У Китаї дезінфікують весь транспорт та перевіряють пасажирів

У Китаї влада вживає заходів щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з виявленням та негайною ізоляцією підозрюваних випадків смертельного вірусу. Зокрема, посилено контроль пасажирів у громадському транспорті.

Про це повідомляє AFP.

"Китай вживає загальнодержавних заходів щодо виявлення та негайної ізоляції підозрюваних випадків смертельного вірусу у громадському транспорті, оскільки кількість загиблих та кількість пацієнтів збільшується", - йдеться у повідомленні.

Провінція Хубей, де знаходиться епіцентр вірусу - місто Ухань, першою оголосила найвищий рівень реагування. Потім про аналогічні заходи оголосили міста центрального підпорядкування Пекін, Шанхай, Чунцин та Тяньцзінь.

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Надзвичайні заходи передбачають дезінфекцію поїздів, літаків та автобусів, включаючи перевірки в аеропортах, залізничних станціях, автовокзалах та портах.

Персонал, який обслуговує пасажирів, повинен носити захисні маски. Заходи поширюються на всі провінції та регіони.

Як повідомлялося, у Китаї 1 тисяча 287 осіб уже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: АА.