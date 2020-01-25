У Китаї від зараження коронавірусом помер лікар

У Китаї зафіксовано перший випадок смерті медичного працівника унаслідок зараження новим коронавірусом.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"62-річний Лян Удун, хірург лікарні у місті Ухань, помер", - йдеться у повідомленні.

Зараження Лян Удуна запідозрили минулого тижня. Після виявлення хвороби лікаря шпиталізували до міської лікарні, однак він помер.

Це перший випадок смерті медичного працівника внаслідок зараження новим коронавірусом у китайській провінції Хубей.

Як повідомлялося, у Китаї 1 тисяча 287 осіб вже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: АА.