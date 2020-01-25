У Китаї вже майже 1300 осіб інфіковані коронавірусом, понад 40 померли

У Китаї 1 тисяча 287 осіб вже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат.

Про це повідомили китайські національні органи охорони здоров'я, передає Global Times.

"Станом на суботу в країні підтверджено 1 тис. 287 випадків захворювання коронавірусом в Ухані та 41 випадок смерті", - повідомляє медичне відомство.

При цьому 180 нових випадків коронавірусною інфекції були підтверджені в провінції Хубей, 15 з яких — в місті Ухан. В цілому, станом на ранок 25 січня в провінції зафіксовано до 729 заражень коронавірусом і 39 смертей через нього.

Раніше повідомлялося, що в Китайському місті Ухан, де були зафіксовані перші випадки захворювання новим коронавірусом, розпочали будівництво лікарні на тисячу місць. Об'єкт планують здати в експлуатацію вже до початку лютого.