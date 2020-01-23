У Китаї через спалах коронавірусу “закривають” ще одне місто
Укрінформ
Влада китайського міста Хуанганга закликала мешканців не залишати межі населеного пункту у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу у сусідньому Ухані.
Про це повідомляє Sky News.
“Мешканцям Хуанганга, який розташований за 72 км від Уханя, наказали не залишати місто без особливих обставин”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у місті призупинено роботу громадського транспорту, залізниці, зачиняються кінотеатри й інтернет-кафе.
Населення Хуанганга становить близько 6 мільйонів.
Раніше стало відомо, що китайська влада припиняє з 23 січня авіа - та залізничне сполучення з Уханем через спалах пневмонії, спричиненої новим коронавірусом.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, зафіксовано також 616 випадків зараження.
Фото: Sky News