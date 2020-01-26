В Оттаві скасували святкування китайського Нового року через коронавірус

Китайська громада Оттави вирішила відмовитися від традиційного святкування Нового року через побоювання розповсюдження коронавірусу.

Про це з посиланням на організаторів пише CBC News.

“Щорічне святкування китайського Нового року, призначене на 9 лютого у парку Лендсдоу, було скасовано через застороги щодо прибуття з Китаю до Оттави великої кількості людей для участі в заході”, - стверджує CBC News.

Зазначається, що торік до святкування долучилося від 2 до 3 тисяч людей.

“Це дуже складне рішення, але я мав його ухвалити. Мушу упевнитися, що наші мешканці повністю захищені. Не хочу, аби будь-хто в Оттаві підхопив вірус”, - розповів Джин Шенг Х’є, глава Китайської громадської асоціації Оттави, яка організовує захід.

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Х’є додав, що все одно планує провести закритий прийом у парламенті.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

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За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.

Фото: АА