У готелі Москви масово похворіли гості з Китаю
Спочатку приїхала лише одна карета швидкої, однак її було замало, повідомляє телеграм-канал Mash.
"Іноземці самі викликали швидку в готель «Арт-Войковська». Приїхала одна карета, але медики побачили, що просто так не впораються. Так на місці опинилися 12 бригад", - йдеться у повідомленні.
В результаті шпиталізували 7 осіб — всі громадяни Китаю, деякі приїхали нещодавно, інші вже давно знаходяться в Росії.
Наразі всім їм поставили попередній діагноз - ОРВІ, - однак остаточний результат аналізів буде відомий пізніше.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.
Фото: globallookpress.com