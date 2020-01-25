У готелі Москви масово похворіли гості з Китаю

Гості із Китаю, що зупинилися в одному із московських готелів, масово поскаржилися на погане самопочуття.

Спочатку приїхала лише одна карета швидкої, однак її було замало, повідомляє телеграм-канал Mash.

"Іноземці самі викликали швидку в готель «Арт-Войковська». Приїхала одна карета, але медики побачили, що просто так не впораються. Так на місці опинилися 12 бригад", - йдеться у повідомленні.

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В результаті шпиталізували 7 осіб — всі громадяни Китаю, деякі приїхали нещодавно, інші вже давно знаходяться в Росії.

Наразі всім їм поставили попередній діагноз - ОРВІ, - однак остаточний результат аналізів буде відомий пізніше.

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Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

За останніми даними, у Китаї число підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1355.

Фото: globallookpress.com