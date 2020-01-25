У Франції зафіксовано третій випадок інфікування коронавірусом

У Франції зафіксовано вже третій випадок зараження коронавірусом (2019-nCoV).

Про це інформує Міністерство солідарності та здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Міністерство солідарності та здоров'я повідомило 24 січня про два перших випадки інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV. Третій випадок, пов'язаний із близьким родичем щодо першого випадку, перебував на етапі дослідження та був підтверджений. Усі троє пацієнтів, які перебували у Китаї, нині госпіталізовані – один у Бордо і двоє у Парижі», - заявили у міністерстві.

Як наголошується, у зв'язку з цим вжиті усі заходи з ізоляції та гігієни.

Виявлені випадки зараження коронавірусом у Франції є першими в Європі.

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Напередодні Міністерство Європи та закордонних справ Франції мобілізувало Кризовий центр для координації та підтримки французьких громадян за кордоном в умовах загрози вірусу. До цього залучені усі посольства та консульства.

Як повідомлялося, у Китаї 1 тисяча 287 осіб вже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.