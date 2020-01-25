У Франції зафіксовано третій випадок інфікування коронавірусом
Про це інформує Міністерство солідарності та здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Міністерство солідарності та здоров'я повідомило 24 січня про два перших випадки інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV. Третій випадок, пов'язаний із близьким родичем щодо першого випадку, перебував на етапі дослідження та був підтверджений. Усі троє пацієнтів, які перебували у Китаї, нині госпіталізовані – один у Бордо і двоє у Парижі», - заявили у міністерстві.
Як наголошується, у зв'язку з цим вжиті усі заходи з ізоляції та гігієни.
Виявлені випадки зараження коронавірусом у Франції є першими в Європі.
Напередодні Міністерство Європи та закордонних справ Франції мобілізувало Кризовий центр для координації та підтримки французьких громадян за кордоном в умовах загрози вірусу. До цього залучені усі посольства та консульства.
Як повідомлялося, у Китаї 1 тисяча 287 осіб вже інфіковані коронавірусом, при цьому 41 випадок мав летальний результат. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.