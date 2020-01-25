Грип в Україні: епідпорог не перейдено, але пік буде попереду – у лютому

Нинішній сезон грипу небезпечний для дітей. Їх 80% серед усіх госпіталізованих.

Поки світ напружено спостерігає за розвитком ситуації в Китаї, де на цей час коронавірус вбив 25 людей, а кількість хворих досягла 830, повернемося до ситуації з захворюваністю на «звичайний» грип в Україні. Одразу заспокоїмо – епідпоріг поки що не перевищено, але лікарі попереджують, що слід готуватися до підвищення захворюваності, традиційно, в лютому. Проте трагічні наслідки хвороби уже відчутні – за останніми даними Центру громадського здоров’я, з початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року від ускладнень грипу померли 11 людей, а було госпіталізовано понад 67 тисяч людей, з яких майже 80% діти. У цілому ж на грип та ГРВІ перехворіло 6,2% населення України. Але, зауважте, це ті, хто звернувся до лікаря. Детальніше про ситуацію щодо цьогорічного сезону грипу дізнавався Укрінформ.

Захворюваність низька, а щепилися від грипу на 44% більше людей

Нагадаємо, цього року, за даними ВООЗ, світом циркулюють аж чотири штами грипу: “Канзас” (А/H3N2), “Брісбен” (А/Н1N1), “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria) і “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata). За результатами лабораторних обстежень, в Україні превалює штам “Брісбен”, якого ще не було в Україні раніше (вперше виділений в Австралії). Як розповідала в коментарі Укрінформу завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського Алла Мироненко, основна група ризику цього штаму – це діти (як бачимо, вони складають 80% госпіталізованих), люди працездатного віку з хронічними захворюваннями (з діабетом, бронхіальною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та вагітні. Тому саме цим групам потрібно в першу чергу робити щеплення від грипу.

Вакцинація залишається єдиним надійним способом профілактики грипу

Цього року вакцина коштує близько 250-350 гривень, але в приватних клініках щеплення може обійтися дорожче – до 600 гривень, оскільки процедура включає попередню консультацію з лікарем. Цього року Україна закупила вакцини проти грипу виробництва Франції (Санофі Пастер) та Кореї (Грін Кросс Корпорейшн). Французька вакцина є чотирикомпонентною (тобто діє на 4 штами вірусів), а корейська – трикомпонентною. А тим часом медики постійно нагадують, що лише вакцинація залишається єдиним надійним способом профілактики грипу. І схоже, що все більше людей дослухаються до цих рекомендацій: якщо за весь епідсезон минулого року щеплення від грипу зробили 161,5 тисяча людей, то в цьому році лише до цього часу вакцинувалося вже 232 тисячі людей, що на 44% більше.

Іще одна оптимістична новина – інтенсивний показник захворюваності наразі на 14,8% менше аналогічного періоду минулого сезону. “У цілому в більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ зберігається на неепідемічних рівнях, за винятком Тернопільської області, де зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ”, – йдеться у звіті Центру громадського здоров’я за минулий тиждень. У місцевих ЗМІ Тернополя йдеться про те, що у місті спостерігається поступове підвищення захворюваності – за тиждень хворих, які потребують госпіталізації, побільшало на 20%. За перші два тижні 2020 року у місті було зафіксовано три смерті від пневмонії. У місті Чортків медзаклади взагалі переповнені і лікарі там працюють у перевантаженому режимі. “"Тільки офіційно щодня реєструємо більше 200 нових випадків захворювань на грип та ГРВІ. Станом на 21 січня захворюваність на грип та ГРВІ в Чортківському районі перевищує епідемічний поріг в 1,5 рази", – інформує місцевий сайт Тернополя з посиланням на мерію міста.

Водночас на Вінничині зафіксовано спалах пташиного грипу. Його збудник виявили на агропідприємтсві в селі Бугаків, через що довелося ліквідувати понад сотню тисяч курей. Через спалах курячого грипу Європейський союз призупинив ввезення курятини з України. І хоча через м’ясо птиці вірус не передається, але все ж у Держпродспоживслужбі закликали не купувати курятину та яйця на стихійних ринках. Вірус все ж може передатися людині від птиці, але інфекціоністи кажуть, що наразі такі випадки зафіксовані тільки за межами України і їх небагато. Проте будь-який вірус може мутувати, тож фахівці рекомендують усю курячу продукцію обробляти термічно.

У Європі спокійно, але у США – найтяжчий сезон грипу за 10 років

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського центру контролю за хворобами, в Угорщині, Румунії та Молдові інтенсивність грипу не перевищує базовий рівень, а у Польщі, Словаччині та Росії інтенсивність грипу низька. У Європі циркулюють обидва вірусу грипу – типу A і B, але як і в Україні, 78% вірусів належать до типу A.

Тим часом у США наразі переживають найтяжчий сезон грипу за десятиліття. Станом на 7 січня 2020 року повідомлялося про 2900 померлих згідно з даними, оприлюдненими Центрами США з контролю та профілактики захворювань. Було зафіксовано 6,4 мільйони хворих на грип, з яких 55 тисяч госпіталізовано. У США домінує у цьому сезоні вірус типу В, від якого особливо страждають діти. Доктор Ентоні Фоучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб, заявив CNN, що хоча неможливо передбачити, наскільки погано надалі розвиватиметься грип, та все ж “початкові показники вказують, що це буде поганий сезон”.

Яким цей сезон стане для України – покаже час, а поки епідеміологи нагадують, що грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком летальності. Найчастішим ускладненням хвороби є пневмонія, яка іноді лише за 4-5 днів призвести до летальних наслідків. Іншим поширеним ускладненням грипу є серцева недостатність, тож за перших ознак захворювання (раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°С і більше, кашель, в окремих випадках – блювота і пронос) потрібно одразу звертатися до сімейного лікаря.

Щоб попередити зараження грипом, слід уникати контакту з людьми, що мають прояви грипозної інфекції або перебувати від них на відстані двох метрів; уникати місць великого скупчення людей; часто провітрювати приміщення та мити руки з милом; не торкатися очей, носа, рота немитими руками; уникати обіймів, поцілунків і рукостискань; прикриватися під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку одразу ж після використання потрібно викинути.

Юлія Горбань, Київ