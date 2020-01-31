У Китаї розробили тест, здатний виявити коронавірус за 8-15 хвилин

Вчені з китайського міста Усі у провінції Цзянсу розробили експрес-тест для виявлення нового типу коронавірусу, що дозволяє отримати результат за 8-15 хвилин.

Про це повідомляє Хinhua з посиланням на міське Управління з науки і технологій.

"Набір відрізняється високою чутливістю і простий у використанні та транспортуванні... Це буде важливо для запобігання та боротьби з епідемією", - йдеться у публікації.

Набір для швидкого проведення аналізу на виявлення нового виду коронавірусу розроблений спеціалістами Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань спільно з однією з високотехнологічних компаній міста Усі.

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Зазначається, що масове виробництво експрес-тесту вже почалося. Поки що його обсягів достатньо, щоб провести аналізи чотирьох тисяч осіб в день. Міська влада допомагає компанії розширити виробництво.

Перша партія цих наборів вже використовується в провінції Хубей.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

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За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.

Фото: Xinhua/Sheng Guoping