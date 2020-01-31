У Китаї розробили тест, здатний виявити коронавірус за 8-15 хвилин
Про це повідомляє Хinhua з посиланням на міське Управління з науки і технологій.
"Набір відрізняється високою чутливістю і простий у використанні та транспортуванні... Це буде важливо для запобігання та боротьби з епідемією", - йдеться у публікації.
Набір для швидкого проведення аналізу на виявлення нового виду коронавірусу розроблений спеціалістами Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань спільно з однією з високотехнологічних компаній міста Усі.
Зазначається, що масове виробництво експрес-тесту вже почалося. Поки що його обсягів достатньо, щоб провести аналізи чотирьох тисяч осіб в день. Міська влада допомагає компанії розширити виробництво.
Перша партія цих наборів вже використовується в провінції Хубей.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.
За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у всьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї - 213 осіб, переважна більшість із яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.
Захворювання поширилося на 22 країни.
Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.
Фото: Xinhua/Sheng Guoping