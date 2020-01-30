ВООЗ закликає світ готуватися до боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всіх лідерів країн світу готуватися до протидії новому виду пневмонії, спалах якої почався у китайському місті Ухань.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

"У організації стурбовані тим, що багато країн залишаються непідготовленими та закликають лідерів всіх країн вжити негайних заходів для забезпечення необхідної реакції", - йдеться у повідомленні.

ВООЗ просить забезпечити швидке та відкрите передавання всієї інформації про спалах коронавірусу. Всі країни, включно з тими, які ще не постраждали від нового вірусу, мають виділити ресурси для виявлення та запобігання проявів вірусу, а також для порятунку заражених людей.

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Також у ВООЗ закликають приватні та державні науково-дослідні установи терміново прискорити скоординовану розробку вакцини проти коронавірусу, його діагностику та терапію.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: АА