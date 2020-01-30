Кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 170

У Китаї від нового коронавірусу померли вже 170 осіб, підтверджені 7 711 випадків зараження.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на китайські органи охорони здоров'я.

"До вечора середи було зареєстровано 7 711 підтверджених випадків пневмонії, викликаної новим коронавірусом... Всього від цієї хвороби померло 170 осіб", - йдеться в повідомленні.

У середу було зареєстровано 1737 нових підтверджених випадків зараження, включаючи перший — в Тибетському автономному районі, а також 4148 нових підозр на захворювання і 38 смертельних випадків.

Також у середу виписали 21 людину після одужання.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

Крім Китаю, захворювання зафіксовані в 16 країнах.

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Раніше повідомлялося про чотири підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Жоден випадок не підтвердився.