IKEA закриває всі магазини в Китаї через коронавірус

Шведська компанія IKEA тимчасово закриє всі свої магазини у Китаї через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Straits Times.

«Шведська IKEA заявила в четвер (30 січня), про тимчасове закриття всіх своїх магазинів у Китаї із-за спалаху нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Рішення закрити всі свої 30 магазинів ухвалили після повідомлення про закриття половини магазинів IKEA та скорочення робочих годин.

В IKEA уважно стежать за ситуацією, і будуть діяти згідно з рекомендаціями місцевої влади відповідно до розвитку ситуації.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини. Крім Китаю, захворювання зафіксовані в 16 країнах.