У Франції зафіксували п’ятий випадок зараження коронавірусом

У Франції зафіксували п’ятий випадок захворювання коронавірусом 2019 nCoV, спалах якого стався в Китаї.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомила міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, хвора — дочка 80-річного китайця, якого госпіталізували 28 січня "у серйозному стані".

Пацієнтка госпіталізована в лікарню Біша в Парижі. Вона знаходиться у важкому стані в реанімації.

Читайте також: ВООЗ не виключає більш масштабного спалаху коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: АА