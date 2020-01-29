ВООЗ не виключає більш масштабного спалаху коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус не виключає ще більш масштабний спалах пневмонії, спричиненої новим коронавірусом.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Більшість з 6000+ нових випадків зараження коронавірусом зафіксовані у Китаї і лише 1%, або 68 випадків, зафіксовано станом на сьогодні у 15 інших країнах. Але деякі випадки передачі вірусу від людини до людини були виявлені в трьох країнах за межами Китаю. Це потенціал для подальшого глобального поширення вірусу тому, я скликав екстрене засідання", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 16 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

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