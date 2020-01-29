Лікарі два тижні будуть на зв’язку з усіма, хто повернувся в Україну з Китаю

Лікарі будуть тримати зв'язок із громадянами, які починаючи з 1 січня прибули до України з Китаю.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із завтрашнього дня у нас буде посилена робота щодо тих пасажирів, які прибули (з Китаю — ред.) протягом останнього часу. Це буде персональна комунікація з цими людьми. ... Більшість із тих пасажирів, що прилетіли з Китаю та знаходяться в Україні, мають інформацію щодо порядку дій у разі погіршення самопочуття, яку вони отримали на борту літака. Зважаючи на те, що інкубаційний період оновлено до 10 днів, замість 14, під час якого людина може інфікувати інших людей, і при цьому не мати у себе симптомів, для того, щоб пересвідчитися, що все в порядку, з ними відбуватиметься контакт фахівців телефонним зв'язком”, - сказав Коваль.

Він зазначив, що інформацію стосовно пасажирів МОЗ отримав від Держприкордонслужби, міграційної служби. Зв'язок із громадянами підтримуватимуть упродовж двох тижнів. На цей час, за словами Коваля, це близько 3900 осіб, які прибували з Китаю, починаючи з 1 січня.

Він наголосив, що в разі погіршення самопочуття, грипоподібних симптомів, людина повинна передусім звернутися до сімейного лікаря. Ті, хто не уклав декларації з сімейним лікарем, терапевтом, у звичайному порядку можуть звернутися до терапевтів за місцем проживання.

За його словами, сімейні лікарі, терапевти мають діяти за тим порядком, який впроваджено в кожному конкретному регіоні, про що лікарям “первинки” мають повідомити обласні департаменти охорони здоров'я.

Також у кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов'язаного з коронавірусом китайського походження.

Заступник міністра охорони здоров'я також закликав громадян послуговуватися офіційною інформацією, яка розміщується на сайті МОЗ, де днями буде створено окрему сторінку з усією наявною інформацією про ситуацію з коронавірусом 2019-nCoV, рекомендації ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.