Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом - МОЗ

Більшість регіонів готові до боротьби з коронавірусом 2019-nCoV.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З боку МОЗ можу повідомити, що всі служби знають хто, що, коли має зробити, лабораторні центри МОЗ працюють у штатному режимі й готові до збільшення обсягу навантаження, якщо виникне така потреба. Щодо лікарень — зараз завершується погодження з департаментами охорони здоров'я інформації внутрішньої щодо маршрутів пацієнтів, на цю хвилину більшість регіонів України готові до боротьби з цим захворюванням”, - сказав Коваль.

Стосовно рекомендацій громадянам, Коваль зазначив, що вони відповідають рекомендаціям ВООЗ і наразі залишаються незмінними: уникати скупчення людей, часто мити руки, при відвідуванні загальних місць користування для профілактики можна використовувати маску.

Водночас, ВООЗ наразі не надає рекомендацій щодо посилення в країнах епідрежиму.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.