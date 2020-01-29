Україні потрібна клініка для маловивчених хвороб — експерт

Для забезпечення біобезпеки України необхідно збудувати клініку емерджентних інфекцій та молекулярно-генетичний центр.

Таку думку висловила директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Вікторія Задорожна під час засідання Поважної ради відзнаки “Орден святого Пантелеймона”, де обговорювалися, зокрема, виклики для України у зв'язку з епідемією нового китайського коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Україні немає жодного шпиталю емерджентних інфекцій (група особливо небезпечних маловивчених хвороб, що створюють надзвичайні епідемічні ситуації – ред.). Для забезпечення біобезпеки країни зараз і на майбутнє нам стратегічно необхідно вирішити питання щодо побудови клініки емерджентних інфекцій і молекулярно-генетичного центру”, - сказала Задорожна.

Вона додала, що це дозволить Україні не залежати від інших держав, які в ситуації епідемічного спалаху працюватимуть передусім на захист своїх громадян, тоді як наші громадяни отримуватимуть допомогу за залишковим принципом.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

За даними МОЗ України, станом на 29 січня 2020 року у світі зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Усі випадки не підтвердилися.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського – головна науково-дослідна організація в Україні з проблем інфекційних патологій людини, діє з 1896 року.