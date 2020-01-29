МОЗ та МЗС радять відкласти подорожі до всіх регіонів Китаю

МЗС та МОЗ рекомендують громадянам України утриматися від поїздок не тільки до провінції Хубей та міста Ухань, де є найбільший ризик зараження коронавірусом, а відкласти подорожі й до інших територій Китайської Народної Республіки.

Таку пораду оприлюднено на сайті МЗС 29 січня.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Уханя, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки", - йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що органи влади Китаю частково чи повністю запровадили карантинні заходи у 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян та Чибі).

Крім того, підтверджено випадки інфікування цим небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цій країні, рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом регіонів КНР, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua.

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Громадянам України, які планують подорож до Китаю або наразі перебувають у країні, рекомендується:

- при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу, виявляти підвищену пильність та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;

- вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

- уникати відвідування ринків із продажу м’яса, контакту з тваринами (живими або мертвими), цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

- не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

- ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їдою; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;

- при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ ( несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу.

Просимо громадян України відстежувати інформацію на сайтах Посольства України в КНР та МЗС України, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади.

Оскільки розповсюдження вірусу спостерігається також і в інших країнах світу, МЗС рекомендує громадянам України, які планують подорожі за кордон, відслідковувати повідомлення та дотримуватися рекомендацій офіційних органів країн, до яких плануються поїздки.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися за номерами «гарячих ліній» на території Китаю до Посольства України в КНР (+8613701230647), Генерального консульства України в Гуанчжоу (+8618520437737) та Генерального консульства України в Шанхаї (+8613816318830).

Контактна інформація за посиланням або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

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