Коронавірус у Китаї: кількість жертв зросла до 132

Загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Про це повідомляє DW з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я КНР.

«У китайській провінції Хубей померли 26 осіб, інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV. Таким чином, загальна кількість жертв вірусу сягнула 132 осіб», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за останню добу виявлено 1459 випадків захворювання, і загальне їх число досягло 5974.

А з урахуванням тих, у кого підозрюють коронавірус, загальна кількість інфікованих може становити 9239 осіб, заявила китайська влада.

Як уточнює DW, за межами КНР станом на вечір 28 січня підтверджено близько 50 випадків захворювання на коронавірус у 15 країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.

Як повідомляв Укрінформ, Центр громадського здоров'я МОЗ України отримав лише чотири повідомлення про підозру на коронавірус, що потребують додаткової перевірки. Жоден випадок не підтвердився.

Експерти ЦОЗ особливо підкреслили, що коронавірус є нестійким у зовнішньому середовищі, тож побоювання щодо передачі його через поштові посилки або фрукти є безпідставними.

Фото: AA