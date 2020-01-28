В Україні коронавірус виявлятимуть за РНК - спецнабори для лабораторій чекають до кінця тижня
Про це поінформував в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я" МОЗ Ігор Кузін на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. Ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я", - зазначив Кузін.
Також в.о. гендиректора ЦГЗ поінформував, що на національному рівні розроблено діагностичний алгоритм, який дозволяє методом виключення виключити новий коронавірус. Для цього використовуватимуться можливості референс-лабораторії, яка буде визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
"Як вже казали представники Міністерства охорони здоров’я, на національному рівні вже підписано наказ про створення оперативного штабу, і цим наказом також була затверджена ціла низка інструкцій, які детально розповідають про алгоритм та тактику поведінки лікаря як по відношенню до кожного пацієнта, так і дають керівні принципи з інфекційного контролю. Такі принципи були доведені як до відома обласних лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я, так і до відома керівників управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій", - розповів Кузін.
Він додав, що протягом останніх двох днів були проведені відповідні телеконференції з роз’ясненням цих документів, надані відповіді на всі питання.
Крім того, 28 січня до кінця дня буде направлено інструкції для практичних лікарів.
"Це буде чек-лист для тих пацієнтів, які звертаються, і в них є певні підозри або їм треба надати певну консультацію з певних ризиків інфікування або неінфікування на тій чи іншій території. На сьогодні було вже зібрано частину інформації зі стовідсоткої потреби з управлінь охорони здоров’я та з лабораторних центрів, наразі проводиться швидка оцінка наявних засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання для того, щоб ми мали змогу у випадку необхідності реагувати", - зазначив Кузін.
Також на санітарно-карантинних підрозділах, санітарно-карантинних відділах, які працюють в аеропорту "Бориспіль", було посилено команди швидкого реагування та команди епідеміологів.
"Цей санітарно-карантинний пункт переведено в цілодобовий режим роботи також забезпечено чергування як оперативних бригад швидкої медичної допомоги, так і лікарів-епідеміологів, які допомагають у зборі певної епідеміологічної інформації та оцінюють можливі ризики", - повідомив Кузін.
Як відомо, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії. За останніми даними, внаслідок захворювання померли 107 осіб, а кількість інфікованих становить 4474 осіб.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.