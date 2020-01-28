В Україні коронавірус виявлятимуть за РНК - спецнабори для лабораторій чекають до кінця тижня

У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються до кінця тижня отримати набори для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу.

Про це поінформував в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я" МОЗ Ігор Кузін на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі ведуться перемовини щодо поставки в країну певних наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. Ми маємо надію, що наступного тижня або через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я", - зазначив Кузін.

Також в.о. гендиректора ЦГЗ поінформував, що на національному рівні розроблено діагностичний алгоритм, який дозволяє методом виключення виключити новий коронавірус. Для цього використовуватимуться можливості референс-лабораторії, яка буде визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Як вже казали представники Міністерства охорони здоров’я, на національному рівні вже підписано наказ про створення оперативного штабу, і цим наказом також була затверджена ціла низка інструкцій, які детально розповідають про алгоритм та тактику поведінки лікаря як по відношенню до кожного пацієнта, так і дають керівні принципи з інфекційного контролю. Такі принципи були доведені як до відома обласних лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я, так і до відома керівників управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій", - розповів Кузін.

Він додав, що протягом останніх двох днів були проведені відповідні телеконференції з роз’ясненням цих документів, надані відповіді на всі питання.

Крім того, 28 січня до кінця дня буде направлено інструкції для практичних лікарів.

"Це буде чек-лист для тих пацієнтів, які звертаються, і в них є певні підозри або їм треба надати певну консультацію з певних ризиків інфікування або неінфікування на тій чи іншій території. На сьогодні було вже зібрано частину інформації зі стовідсоткої потреби з управлінь охорони здоров’я та з лабораторних центрів, наразі проводиться швидка оцінка наявних засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання для того, щоб ми мали змогу у випадку необхідності реагувати", - зазначив Кузін.

Також на санітарно-карантинних підрозділах, санітарно-карантинних відділах, які працюють в аеропорту "Бориспіль", було посилено команди швидкого реагування та команди епідеміологів.

"Цей санітарно-карантинний пункт переведено в цілодобовий режим роботи також забезпечено чергування як оперативних бригад швидкої медичної допомоги, так і лікарів-епідеміологів, які допомагають у зборі певної епідеміологічної інформації та оцінюють можливі ризики", - повідомив Кузін.

Як відомо, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії. За останніми даними, внаслідок захворювання померли 107 осіб, а кількість інфікованих становить 4474 осіб.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.