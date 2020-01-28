Українців серед інфікованих на коронавірус у Китаї немає - посольство

Серед усіх, хто захворів у китайському місті Ухань на новий коронавірус, українців немає.

Ситуацію відстежує Посольство України в КНР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією компетентних органів КНР, українських громадян серед інфікованих немає, що підтверджується й повідомленнями наших співгромадян", - повідомили агентству з диппредставництва.

Посольство підтримує постійний контакт з китайськими органами влади. Зокрема, його представники взяли участь у брифінгу в МЗС КНР 27 січня для дипломатичного корпусу, організованому Національною комісією охорони здоров’я КНР. На ньому було акцентовано на тому, що загалом не рекомендується евакуація іноземців з метою не допустити подальшого розповсюдження вірусу, оскільки, на думку китайської сторони, їм буде краще залишатись на місці, але влада КНР готова до діалогу щодо відправлення іноземців.

Українська сторона, зауважив співбесідник агентства, вивчає всі варіанти щодо того, як бути з надання допомоги співгромадянам у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в китайському місті Ухань. Зокрема, провели консультації з МЗС КНР з питання того, що треба для евакуації.

На жаль, проблема полягає в тому, що точна кількість українців, які перебувають в «закритому» китайською владою місті невідома, адже наші громадяни дуже рідко стають на консульський облік. Наразі на ньому лише дві особи з Уханя. Справа ускладнюється й тим, що значна кількість наших співгромадян виїхала з цього міста у зв’язку з Китайським новим роком. Але з моменту, коли вибухнула ця ситуація, фактично з минулого понеділка, посольство почало шукати та наразі встановило контакт з понад 40 громадянами України, які знаходяться в Ухані та однією громадянкою з міста Сян’ян провінції Хубей, на яке також поширюється карантин.

У посольстві створено оперативну групу з реагування, запроваджено чергування, відповіді на звернення громадян можна отримати в будь-який час.

Що стосується інших міст, які ще не потрапили під карантинні заходи, посольство настійливо рекомендує громадянам виїхати з країни.

З Уханя ж єдиний шлях – повітряний. Наразі кілька країн розпочали, планують або розглядають можливість евакуації, насамперед ті, які мають генконсульства в Ухані. Перші – США. Вони вивозять співробітників свого генерального консульства (безкоштовно) та певну кількість з майже тисячі американців (за їхній власний кошт).

Можливість евакуації своїх громадян чартерним рейсом на платній основі наразі опрацьовує уряд Республіки Корея (у провінції Хубей перебуває понад 500 південних корейців).

Думають про те, аби послати літаки, Німеччина, Франція, Японія.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА