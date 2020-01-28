Два міністерства обговорюють можливість евакуації українців з Китаю

Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров’я обговорюють можливість евакуації громадян України з Китаю через поширення коронавірусу.

Про це повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський на пресконференції 28 січня, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, чи буде МОЗ рекомендувати керівництву країни проводити евакуацію українських громадян з Китаю через поширення коронавірусу.

“Переговори з Міністерством закордонних справ і Міністерством охорони здоров’я почалися з цього приводу. Я думаю, що на завтра ми матимемо якісь результати передні цих переговорів. Така опція розглядається і обговорюється”, - сказав Скипальський.

Як відомо, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії. За останніми даними, внаслідок захворювання померли 80 осіб, а кількість інфікованих становить 2744 людини.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

Фото: АА