Посольство радить українцям виїхати з Китаю через коронавірус

Посольство України в Китаї настійно рекомендує українцям за можливості залишити цю країну через коронавірус.

Про це дипустанова повідомляє у Facebook.

“До уваги громадян, які перебувають на території Китаю! У зв’язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), ПУ в КНР настійливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посольство здійснює постійний моніторинг розвитку епідеміологічної ситуації в Китаї й підтримує контакти з відповідними органами КНР. Проробляються всі можливі варіанти надання допомоги співгромадянам, які перебувають у містах провінції Хубей, щодо яких застосовано карантинні обмеження. Серед іншого вивчається й можливість їхньої евакуації, на випадок, що таке рішення буде прийняте керівництвом України.

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“Радимо стежити за оперативною інформацією на сайтах ПУ в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) та МЗС України (https://mfa.gov.ua/), повідомленнями ЗМІ та чітко дотримуватись рекомендацій місцевих органів влади”, - наголошують в посольстві.

У випадку надзвичайної ситуації слід невідкладно телефонувати на «гарячу лінію» Посольства: +86 137 01230647, адреса ел.пошти emb_cn@mfa.gov.ua

Фото: АА