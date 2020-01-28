Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила сотню

У Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.

Про це інформує Сіньхуа.

"У Китаї були підтверджені 4515 випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу (2019-nCoV). На даний момент від цієї хвороби померли 106 осіб. Про це у вівторок оголосили китайські органи охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Указується, що ці дані наведено станом на кінець понеділка, 27 січня.

Як повідомлялося, станом на 27 січня в Україні не виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

За дорученням Прем'єр-міністра Олексія Гончарука створено оперативний штаб при МОЗ, куди ввійшли представники Державної прикордонної служби, МВС, Держпродспоживслужби та Державної митної служби.

"Є чіткий план заходів між цими органами, що робити в разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними установами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям", - підкреслив Гончарук.