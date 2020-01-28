У МОЗ підтвердили, що виявлений у Києві коронавірус - не китайський 2019-nCoV

В Україні позитивні результати, у тому числі на коронавіруси, дають близько 10% досліджень зразків на ГРВІ та грип, а виявлений у Києві коронавірус перебуває на території нашої країни вже кілька років.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, передає кореспондент Укрінформу.

"Я можу спростувати інформацію, що це був китайський коронавірус. Але це дійсно був коронавірус - у рамках дослідження, яке відбувається протягом двох тижнів. В Україні близько 10% тестувань якраз і становлять позитивні результати, які виявляють коронавіруси. Коронавірусів існує не один, не два, а більше десяти видів. І цей виявлений коронавірус перебуває на території України протягом тривалого часу, декілька років", - розповів Коваль.

При цьому він наголосив, що загрози цей вірус не становить, і для панічних настроїв немає жодних підстав.

Заступник очільника МОЗ також зазначив: попри те, що геном коронавірусу 2019-nCoV розшифровано, у світі поки ще немає засобів специфічної діагностики. Тому за рекомендаціями ВООЗ вона відбувається шляхом виключення.

"Діагностується спочатку на грип - і після того, якщо немає підтвердження грипу, діагностують на коронавіруси, які присутні в Україні. Діагностичні системи присутні в кожній області. В разі якщо і ці результати будуть негативні, а людина почувається погано, зразки відправляють до Києва в одну з двох лабораторій, референс-лабораторій, які сертифіковані ВООЗ. Якщо і тут тестування буде негативним, зразки відправляються до Німеччини, до лабораторії ВООЗ ", - пояснив Коваль.

За його словами, цей процес може зайняти до п'яти днів. Водночас заступник міністра відзначив, що протягом тижня в Україні з'являться тест-системи, завдяки яким цей період скоротиться.

Як повідомлялося, Київський міський лабораторний центр зареєстрував за 4-й тиждень 2020 року майже 1 тисяч хворих на ГРВІ та грип. Серед досліджених зразків виявлено один випадок коронавірусу, який не є вірусом 2019-nCoV.

Водночас Міністерство охорони здоров'я оприлюднило наказ стосовно заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай).